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Песков рассказал о летнем отпуске Путина

13:21
  • вторник
  • 18 мая 2021

Президент не может себе позволить отдыхать слишком долго

В ходе традиционного брифинга с журналистами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, будет ли у Владимира Путина полноценный отпуск летом.
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"Могу точно сказать, что не будет. В любом случае, он больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных каких-то рабочих мероприятий. Просто не позволяет ему его должность главы государства", - приводит ответ Пескова РИА "Новости".

При этом кремлевский спикер заметил, что Путин "какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом". Также Песков сообщил, что о конкретных планах российского лидера на летний отдых, например, о местах, которые тот планирует посетить, ему ничего неизвестно.

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