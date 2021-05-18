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Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей мира

14:00
  • вторник
  • 18 мая 2021

Падение акций Tesla сказалось на его состоянии

Американский миллиардер и руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял часть состояния и опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира.

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Из-за падения акций Tesla Маск лишился более трех миллиардов долларов. Теперь его состояние составляет 160,6 миллиарда долларов, передает Bloomberg billionaires index.

Второе место в списке богатейших людей планеты досталось главе французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно. Его капиталы оцениваются в 161,2 миллиарда долларов.

Самым богатым человеком стал руководитель Amazon Джефф Безос – его состояние оценивается в 190 миллиардов долларов.

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