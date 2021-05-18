ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Казанскую школу эвакуировали после письма от "сообщника Галявиева"

14:37
  • вторник
  • 18 мая 2021

Угроза оказалась ложной

Учеников и преподавателей эвакуировали из школы №67 в Казани после письма от злоумышленника, сообщил во вторник заведующий сектором по связям с общественностью управления образования города Тагир Валиди. Как при этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, автор письма заявлял, что является сообщником 19-летнего Ильназа Галявиева, ранее напавшего с ружьем на гимназию №175.
В Казани после стрельбы в школе активизировались телефонные мошенники

"На почту школы сегодня до уроков пришло письмо, его прочитали, как начался рабочий день. Сразу же были предприняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы", - рассказал Валиди.

Он добавил, что всего из здания вывели 359 несовершеннолетних и 27 сотрудников школы. Угроза оказалась ложной.

В результате устроенной Галявиевым стрельбы девять человек были убиты, среди них - семеро детей. Ранения получили 23 человека. Стрелявшего задержали, суд отправил его под арест на два месяца. Галявиеву грозит пожизненное заключение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.