Казанскую школу эвакуировали после письма от "сообщника Галявиева"

Угроза оказалась ложной

Учеников и преподавателей эвакуировали из школы №67 в Казани после письма от злоумышленника, сообщил во вторник заведующий сектором по связям с общественностью управления образования города Тагир Валиди. Как при этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, автор письма заявлял, что является сообщником 19-летнего Ильназа Галявиева, ранее напавшего с ружьем на гимназию №175.

"На почту школы сегодня до уроков пришло письмо, его прочитали, как начался рабочий день. Сразу же были предприняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы", - рассказал Валиди.

Он добавил, что всего из здания вывели 359 несовершеннолетних и 27 сотрудников школы. Угроза оказалась ложной.

В результате устроенной Галявиевым стрельбы девять человек были убиты, среди них - семеро детей. Ранения получили 23 человека. Стрелявшего задержали, суд отправил его под арест на два месяца. Галявиеву грозит пожизненное заключение.

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