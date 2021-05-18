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В Курчатовском институте запустили токамак Т-15МД

14:09
  • вторник
  • 18 мая 2021

В церемонии принял участие премьер Михаил Мишустин

Термоядерную установку, не имеющую аналогов в мире, запустили сегодня в Курчатовском институте. В церемонии принял участие Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Премьер-министру рассказали об истории создания и принципах работы устройства. Его уникальность состоит в сочетании высокой мощности и компактных размеров. Прибор предназначен для решения инженерных задач, связанных с созданием термоядерного реактора, а также получения и исследования плазмы с определёнными физико-химическими параметрами.

На встрече с сотрудниками института - одного из ведущих научных центров мира - глава правительства поздравил их с новым достижением.

"Наша страна первой в мире построила атомную электростанцию и по-прежнему единственная, у кого есть свой атомный ледокольный флот. Сегодня мы стали участниками знаменательного, важнейшего события в мире науки. Запустили масштабный проект - токамак Т-15МД. Это показатель высокого технологического уровня нашей страны. Россия всегда занимала лидирующие позиции в этой области и продолжает их занимать", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Токамак - тороидальная камера с магнитными катушками.

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