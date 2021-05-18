Актер Кирилл Плетнев высоко оценил программу "Здоровая Москва"

В столичных парках можно пройти полную диагностику здоровья

В столичных парках с приходом весны снова заработали павильоны "Здоровая Москва". Медицинское обследование там проведут без записи, быстро и бесплатно.

Для этого нужно взять с собой московский полис ОМС, а также паспорт или любой документ, удостоверяющий личность. Необходимая диагностика, а это минимум 10 исследований, займёт не более часа. Результаты пришлют онлайн. При этом опытные врачи не только поставят диагноз, но и назначат лечение. Если у пациента обнаружат проблемы со здоровьем, ему позвонят из телемедицинского центра.

Удобство такой диагностики уже оценили москвичи.

"Когда я хожу в обыкновенную поликлинику, у меня все время возникает ощущение траты времени зря, потому что мне надо куда-то бежать, что-то делать, и я никогда этих обследований полностью и не прохожу. А здесь очень здорово, что буквально за 40 минут ты проходишь полное обследование организма. И 40 минут, думаю, сможет выделить каждый", - уверен актер Кирилл Плетнев.

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