ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актер Кирилл Плетнев высоко оценил программу "Здоровая Москва"

15:08
  • вторник
  • 18 мая 2021

В столичных парках можно пройти полную диагностику здоровья

В столичных парках с приходом весны снова заработали павильоны "Здоровая Москва". Медицинское обследование там проведут без записи, быстро и бесплатно.

Для этого нужно взять с собой московский полис ОМС, а также паспорт или любой документ, удостоверяющий личность. Необходимая диагностика, а это минимум 10 исследований, займёт не более часа. Результаты пришлют онлайн. При этом опытные врачи не только поставят диагноз, но и назначат лечение. Если у пациента обнаружат проблемы со здоровьем, ему позвонят из телемедицинского центра.

Удобство такой диагностики уже оценили москвичи.

"Когда я хожу в обыкновенную поликлинику, у меня все время возникает ощущение траты времени зря, потому что мне надо куда-то бежать, что-то делать, и я никогда этих обследований полностью и не прохожу. А здесь очень здорово, что буквально за 40 минут ты проходишь полное обследование организма. И 40 минут, думаю, сможет выделить каждый", - уверен актер Кирилл Плетнев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Актер Кирилл Плетнев
Актер Кирилл Плетнев
Павильоны "Здоровая Москва" в столичных парках
Павильоны "Здоровая Москва" в столичных парках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.