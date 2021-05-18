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Врачи московской больницы провели сложнейшую операцию на сердце пациентки

15:26
  • вторник
  • 18 мая 2021

Медики спасли жизнь пенсионерке

Врачи 13-й больницы провели сложнейшую сердечно-сосудистую операцию и спасли жизнь пенсионерке. Москвичку привезли с инфарктом - она почти не могла дышать. Счёт шёл на минуты. Хирургам пришлось ставить сразу шесть стентов, чтобы вернуть сердцу пациентки привычный ритм.

Перенести инфаркт и начать новый этап жизни в 80 лет. Для Татьяны Исаевой самое страшное - теперь позади.  После коронавируса ее и без того слабое сердце не выдержало нагрузки.

"Я стала задыхаться. Думала еще: вызывать скорую или нет, но потом все-таки вызвала. Они очень быстро приехали. Потом сказали, что мне надо в больницу", - рассказала пациентка ГКБ №13 Татьяна Исаева.

В кардиологическую реанимацию городской клинической больницы №13 пациентку привезли с острым инфарктом миокарда.

На коронарографии обнаружили многососудистое  поражение всех крупных артерий, питающих сердце. Так, врачи определяют, где именно проходит сужение артерий и определяют место стентирования. Пациентке успешно имплантировали 6 стентов с лекарством через небольшой разрез в руке. После чего кровоток по всем поврежденным артериям был полностью восстановлен. Уже через час после операции у пациентки боли утихли, отдышка прекратилась, а давление пришло в норму.

"Ежедневно мы делаем от 3 до 5 операций. В среднем - по 4 операции. В этом году прооперировали более 500 человек. Пациенты самые разные. К сожалению, инфаркт в последнее время не щадит никого. И наши факторы риска, которые есть, благодаря им инфаркт молодеет. В этом году самые молодой прооперированный больной с инфарктом  у нас был - 25-летний мужчина. Самый старый - 101 год", – рассказал Григорий Чувараян, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики ГКБ №13.

Жизнь после стентирования - совершенно обычная. Но врачи не просто спасают, а продолжают вести каждого пациента.

"Все эти пациенты  у нас находятся в регистре едином, потому что некоторым из них необходимо выполнить в срочном порядке повторные вмешательства коронарографии и стентирования, поэтому все они у нас находятся на карандаше, преемственность полностью сохранена между первым, вторым и третьим этапом лечения", - заявил главврач ГКБ №13 Сергей Аракелов.

Татьяне Исаевой предстоит приятная реабилитация: прогулки на свежем воздухе и занятия физкультурой для усиления нагрузок на выздоровевшее сердце.  В то, что оно могло остановиться , сегодня сложно поверить. Спустя два месяца после операции все жизненные показатели пришли в норму.

Своих врачей она называет спасителями. Еще пару десятилетий назад такие случаи заканчивались печально. Сердечно-сосудистые заболевания и сегодня - одна из причин смертности во всем мире. Но спасти пациентов можно. Здесь главное - время. Каждая минута может стоить жизни.

Елена Сахно, Алексей Комаров, Александр Шерстюк, "ТВ Центр".

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