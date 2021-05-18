Беговые дорожки могут появиться на крышах домов-"бубликов" в Москве

Идею предложили урбанисты, но жителей она не впечатлила

В Москве могут появиться, наверное, самые необычные беговые дорожки. Их предлагают проложить прямо на крышах многоэтажек, построенных еще в конце 70-х в виде кольца. В народе такие дома, прозвали "бубликами". Смелую идею урбанистов москвичи поняли, но по душе она пришлась далеко не всем.

Карлсон, который живет на крыше, будь он реальным человеком, жителям домов-"бубликов" на западе столицы наверняка бы позавидовал. Рассмотрев в этих идеальных формах контуры стадиона, урбанисты предложили устроить на крыше беговые дорожки. 2 круга – как раз километр. А какой вид!

"Самое модное, что сейчас есть в архитектуре - это использование крыши. Крыши - точно такое же общественное пространство, как подъезд. Как лестничная клетка или двор. Здесь люди проводят время, они могут проводить его на крыше", - говорит руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

Приятный бонус – увеличение стоимости квартир на 20%. К тому же к "бубликам", таких в Москве два, опять может вернуться гордое звание самых модных столичных домо, как это было в конце 70-х, когда их и построили. Поговаривают, к Олимпиаде-80 таких в городе должно было появиться 5 – по числу колец. По телевизору, например, в журнале "Фитиль", фильмах "Курьер" и "Москва слезам не верит", они, конечно, выглядят эффектно, но вот без любви к дому жить тут не очень комфортно. Квартиры трапециевидной формы, а с балкона видно, что происходит в соседской квартире. Да и звукоизоляция, по словам жильцов, так себе. Еще бегунов на крыше не хватало…

— У нас много места на свежем воздухе. И пруд рядом, и река рядом с беговыми дорожками. То есть использовать крышу для этих целей странно.

— Во-первых, проходной двор через подъезд, потому, что люди будут подниматься, чтобы бегать. Во-вторых, это небезопасно, особенно если будут дети. Это какие можно сделать заграждения!

Инициаторы идеи, впрочем, успокаивают. Во-первых, вход предполагается только для своих. А во-вторых обустроить все можно по последнему слову спортивной техники: надежно спрятав коммуникации и застелив дорожки шумопоглощающим покрытием. Было бы желание.

"Всегда любые инициативы вызывают споры и отторжение. Во всех площадках, даже на Москва-Сити у нас есть смотровая площадка. К счастью оттуда дети не падают. С точки зрения того, что боятся жители, что невозможно будет жить, и там постоянно будут топать. Надо понимать, что 9 этаж - это не последний этаж. Есть еще технический этаж, который полностью глушит все звуки", - говорит Шумский.

Решающее слово за жителями домов-"бубликов". Они должны проголосовать на общем собрании. Если, конечно, вообще воспримут идею обустроить дорожки для бега всерьез.

Матвей Шестаков, Юлия Богоманшина, Владислав Карташов, Мария Леванова, "ТВ Центр".

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