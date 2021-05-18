Пеликаны Московского зоопарка вернулись на болото

Их соседи - бакланы - пока еще прячутся в павильоне

В Московском зоопарке вернулись на любимое болото пеликаны. Видимо, почувствовали лето, передает "ТВ Центр".

Зиму птицы провели в тёплом павильоне вместе с бакланами. Как только солнце согрело водоём, вышли погреться и поплескаться в тёплой воде. Кормят этих огромных птиц дважды в день, причём кудрявые пеликаны предпочитают салаку, а розовые - исключительно карпов.

Первым за рыбой устремляется предводитель - самец по кличке Матвей. Никто ему не препятствует, пеликаны вообще по натуре дружелюбны и предпочитают большие компании. Не хватает им только соседей-бакланов, которые пока остаются в павильоне, но скоро присоединятся к шумным играм на воде.

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