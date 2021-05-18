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В МФЮА рассказали о студенте, сбившем пешеходов

15:01
  • вторник
  • 18 мая 2021

Предварительно, виновник ДТП угнал машину у отца

В Москве выясняют обстоятельства ДТП на Волгоградском проспекте. Сегодня утром 17-летний студент за рулем "Жигулей" вылетел на тротуар и на полной скорости врезался в здание Московского финансово-юридического университета. В этот момент на крыльце находились несколько человек.

Попытка дрифта или потеря управления на скорости. Кадры с камеры наблюдения фиксируют последние секунды перед аварией. Правой стороной ВАЗ врезается в группу студентов, стоявших на тротуаре Волгоградского проспекта, затем в стену здания. Пострадали три девушки и молодой человек.

Пострадавшим - от 16 до 20 лет, с травмами они доставлены в больницу. Водитель не пострадал. За рулем легковушки оказался студент-первокурсник Московской финансово-юридической академии – 17-летний Эльмар Алиев. По предварительным данным, он взял без спроса машину отца, при этом водительских прав у юноши нет.

За молодого человека отвечать на вопросы о ДТП вышла пресс-секретарь вуза. Эльмара Алиева она охарактеризовала как спокойного молодого человека, не имевшего дисциплинарных замечаний.

"Ехал автобус и автомобиль ВАЗ. Молодой человек пытался уйти от аварийной ситуации. И съехал на тротуар, тем самым врезался в здание", - заявила Полина Каменская, пресс-секретарь Московского финансово-юридического университета (МФЮА).

Разобраться в ситуации теперь должны инспекторы и следователи. По факту аварии прокуратура Москвы уже начала проверку. Эльмар Алиев задержан.

Егор Киселёв, Валерия Рождественская, Николай Жуков, "ТВ Центр".

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ДТП у здания юридического университета
ДТП у здания юридического университета
ДТП у здания юридического университета
ДТП у здания юридического университета
ДТП у здания юридического университета
ДТП у здания юридического университета
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