Ресин: в Москве построили 99 церквей за 10 лет

Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Ресин

За последние десять лет в столице возвели 99 церквей. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Ресин на конференции, которая прошла в Храме Христа Спасителя.

Программа реализуется под личным контролем мэра Сергея Собянина и Патриарха Кирилла. Строят храмы на пожертвования благотворителей и прихожан. Новые церкви уже появились при некоторых университетах и воинских частях, а также в большинстве районов Москвы, передает "ТВ Центр".

"Современный храмовый комплекс - это сам храм, дом притчи, воскресная школа с разными залами для кружков, спорта. И этот храмовый комплекс становится доминантой не только как сооружение архитектурное, но и в социальном плане", - заявил депутат Госдумы, советник мэра Москвы, советник Патриарха по вопросам строительства Владимир Ресин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram