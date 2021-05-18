Собянин посетил выставку "Мечта Москвича" в Музее транспорта

Экспозиция открылась в павильоне на ВДНХ

В Москве открылась выставка "Мечта Москвича" в Музее транспорта. Экспозицию в павильоне №26 на ВДНХ посетил мэр Сергей Собянин. Здание открылось после реконструкции. Главному фасаду вернули исторический вид, передает "ТВ Центр".

На выставке впервые представлена коллекция знаменитых советских автомобилей "Москвич" и их прототипов. Среди экспонатов - первая модель, которую стали выпускать сразу после войны. Это уникальная машина 50-х годов прошлого столетия с деревянным кузовом. А также первый советский двигатель, который был создан для участия в автогонках "Формула -1".

"ВДНХ продолжает развиваться - в этом году будет открыто 15 объектов. Музеи, экспозиции… На ВДНХ создан целый кластер транспортных музеев: Музей российских железных дорог, Музей современного транспорта и спортивных машин", - сказал Собянин.

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