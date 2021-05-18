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Amazon захотел купить киностудию Metro-Goldwyn-Mayer

14:50
  • вторник
  • 18 мая 2021

Переговоры ведутся

Онлайн-ритейлер Amazon готов купить американскую киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, переговоры по этому вопросу уже ведутся. Предполагается, что стоимость сделки может составить 9 миллиардов долларов.
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В конце прошлого года стало известно, что что MGM Holdings, владеющая студией Metro-Goldwyn-Mayer, задумалась о продаже киностудии. До этого американский телекоммуникационный гигант AT&T уже купил Warner Bros, Disney приобрела ключевые активы студии 21st Century Fox, Universal ушла под контроль телекоммуникационной Comcast, а Paramount досталась Viacom, передает газета Financial Times.

Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer основана в 1924 году. За годы существования было снято более четырех тысяч фильмов, среди которых киноистории о Джеймсе Бонде, Роккии, Хоббите, Робокопе и другие. Дочерними компаниями студии являются United Artists, Orion Pictures и другие. MGM Holdings основана в 2005 году.

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