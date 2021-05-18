ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участие в учениях НАТО примут советские самолеты

15:02
  • вторник
  • 18 мая 2021

Маневры пройдут на базе Эмари

Как сообщает Sputnik Meedia со ссылкой на пресс-службу эстонской армии, в учениях НАТО под Таллином примут участие штурмовики советского производства ВВС Польши.
В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией

Уточняется, что речь идет, в частности, о Су-22М4К. Это модификация истребителя-бомбардировщика Су-17. Последний был разработан СССР в начале 1960-х.

Маневры пройдут на базе Эмари, пишут СМИ. Участие примут военные девятого разведывательного полка ВС Польши.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Су-22 ВВС Польши
Су-22 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.