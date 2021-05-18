Участие в учениях НАТО примут советские самолеты

Маневры пройдут на базе Эмари

Как сообщает Sputnik Meedia со ссылкой на пресс-службу эстонской армии, в учениях НАТО под Таллином примут участие штурмовики советского производства ВВС Польши.

Уточняется, что речь идет, в частности, о Су-22М4К. Это модификация истребителя-бомбардировщика Су-17. Последний был разработан СССР в начале 1960-х.

Маневры пройдут на базе Эмари, пишут СМИ. Участие примут военные девятого разведывательного полка ВС Польши.

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