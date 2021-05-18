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Итальянский писатель Давид Колантони привился "Спутником V"

15:03
  • вторник
  • 18 мая 2021

Мужчина не испытывает никаких симптомов после вакцинации

В Москве продолжается вакцинация от коронавируса - бесплатно и под строгим контролем врачей. Привиться от COVID-19 можно в специальных пунктах. Они работают не только в поликлиниках, но и в торговых центрах и даже парках. Ситуация с пандемией сейчас стабильная, но врачи настоятельно рекомендуют горожанам пройти процедуру, тем более что много времени это не займёт, передает "ТВ Центр".

Российские препараты уже показали эффективность и безопасность. Им доверяют и иностранцы. Так, сегодня в Москве известный итальянский писатель и журналист Давид Колантони привился вакциной "Спутник V".

"Я привился, у меня нет никаких симптомов. Я знаю, что многие боятся, но бояться не нужно, потому что побочные действия не идут ни в какое сравнение с самой болезнью. Я предлагаю всем прививаться", - заявил писатель, художник, журналист из Италии Давид Колантони.

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