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С пешеходных переходов в Москве уберут желтую разметку

15:19
  • вторник
  • 18 мая 2021

Она снижала качество сцепления с дорогой

В столице удаляют желтые полосы на пешеходных переходах. Уже скоро в городе останутся только традиционные белые "зебры", передает "ТВ Центр".

Наносить цветные линии перестали еще в прошлом году. Выяснилось, что такая двойная разметка плохо влияет на дорогу. В дождливую погоду она заметно снижала качество сцепления, что особенно опасно для мотоциклов.

Полосы удаляют в несколько этапов. Сначала срезают краску, сметают крошки и уже потом обновляют белую разметку. Все работы ведутся в ночное время.

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