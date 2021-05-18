Детский мир на Лубянке закрыли из-за фанатов "Майора Грома"

Встреча с актерами прошла с нарушением санитарных норм

Центральный детский магазин опечатали за нарушение профилактических мер после проведения массового мероприятия. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре после автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром: Чумной Доктор".

Встреча проходила в минувшее воскресенье, когда у ЦДМ собралась толпа поклонников. Большинство фанатов пришли без средств индивидуальной защиты и уже через час мероприятие пришлось прервать.

Сейчас в отношении организатора площадки ведется административное расследование. В ближайшее время материалы будут отправлены в Тверской районный суд. Виновнику грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на 90 суток.

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