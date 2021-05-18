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"Что делает любовь с людьми": поклонники оценили новый образ Арзамасовой

15:21
  • вторник
  • 18 мая 2021

Актриса не устает экспериментировать со стилями

Беременная Елизавета Арзамасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором предстала в новом элегантном образе и поразила поклонников.
Авербух и Арзамасова скоро станут родителями

На снимке актриса позирует, облокотившись на деревянные лестничные перила. На девушке коричневый строгий костюм, волосы уложены мягкими локонами, а в макияже сделан акцент на глаза.

Фолловеры завалили Арзамасову комплиментами. Они отметили, что актрисе очень идет такой стиль. "Шикарная! С каждым днем все краше!"; "Вам очень идет этот элегантный утонченный образ. Вы как всегда красотка. Высший класс"; "Лиза, как же Вы изменились, похорошели, появился женский шарм. Что делает любовь с людьми", - написали комментаторы.

Ранее стало известно, что актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух ждут ребенка. Об отношениях пары стало известно в конце прошлого года, а в декабре они стали мужем и женой. Пара долгое время скрывала свои отношения.

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