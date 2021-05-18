В Красноярском крае за подготовку к терроризму будут судить трех подростков

Они самостоятельно учились изготавливать взрывчатку

Во вторник управление Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщило о завершении расследования уголовных дел в отношении трех 15-летних подростков, которых обвиняют в подготовке терактов.

Как считает следствие, год назад они самостоятельно учились изготавливать взрывчатые вещества и взрывные устройства, а также отрабатывали их применение на пустырях и стройках.

Уголовные дела заведены по трем статьям, в том числе о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. В ближайшее время все эти дела отправятся в суд.

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