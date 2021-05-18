"Технологии опережают земные на 1000 лет": летчик ВМС США рассказал об НЛО

Объект удалось заснять

Бывший офицер Военно-морских сил (ВМС) США Шон Кэхил рассказал о неопознанном летающем объекте (НЛО), который был замечен у американского побережья летом 2019 года.

НЛО тогда удалось заснять на видео. На кадрах видно, как сферический объект сначала висит в воздухе над водой, после чего резко ныряет и исчезает в океане, пишет Daily Mail.

Шон Кэхил рассказал, что данные технологии опережают земные на 100-1000 лет. "В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного", — отметил бывший военный.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США в ближайшее время намерено создать рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов, которые были замечены лётчиками ВВС США.

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