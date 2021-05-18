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В Минфине рассказали об опасности утечки биометрических данных

16:02
  • вторник
  • 18 мая 2021

В отличие от паролей, биометрию нельзя изменить

Один из самых страшных сценариев в "цифровом будущем" - это компрометация биометрических данных, уверен заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

"Компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти. Если человек доверил экосистеме — неважно, частной или государственной — свои биометрические данные, и эта система не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь", - заявил он.

Моисеев объяснил, что, в отличие паролей, пин-кодов и прочих ключей безопасности, биометрию нельзя при необходимости поменять. Он подчеркнул, что требования к защите подобной информации должны быть на порядок выше, передает РИА Новости.

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