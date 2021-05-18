Чехия извинилась перед Сербией за бомбардировки 1999 года

Заявление прозвучало на встрече президентов двух стран

Президент Чехии извинился перед сербским народом за натовские бомбардировки Югославии в 1999 году. Милош Земан выступил с заявлением на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем, прибывшим с визитом в Прагу.

"Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александара Вучича публично извинился за бомбардировки Югославии в 1999 году", - написал в Twitter пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек. Он подчеркнул, что Земан лично попросил у сербского народа прощения.

Силы Североатлантического альянса бомбили Югославию с 24 марта до 10 июня 1999 года. Чехия вступила в НАТО буквально за несколько дней до начала этой операции – 12 марта. Милош Земан занимал в то время пост премьер-министра и выступал с резкими протестами против действий альянса. Политик подчеркивал культурную близость народов Чехии и Югославии, а в знако протеста чешские власти закрыли аэродромы страны для участвовавших в бомбежках натовских самолетов.

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