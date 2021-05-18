Северная Македония высылает российского дипломата

Он должен покинуть территорию страны в течение семи дней

Национальный информационный портал Северной Македонии МКД сообщил во вторник, что власти государства приняли решение о высылке из страны российского дипломата.

"В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации persona non grata", - сказано в сообщении.

В македонский МИД уже вызвали российского посла, ему была вручена соответствующая нота. Дипломат, в отношении которого принято решение, должен покинуть Северную Македонию в течение семи дней.

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