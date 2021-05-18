Собянин утвердил проект строительства метро в Гольяново

Жителям района станет удобнее добираться до центра города

Сергей Собянин утвердил проект продления Арбатско-Покровской линии метро. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

"Новый участок длиной 2,6 км пройдет от "Щёлковской" до будущей станции "Гольяново" на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц", - написал мэр.

Он сообщил, что автобусная остановка "Уссурийская улица, 4" будет перенесена ближе к выходу из метро. Территория вокруг будет благоустроена: для пешеходов обустроят удобные переходы, появятся велодорожки и парковки.

Собянин отметил, что метро получат порядка 70 тысяч жителей Гольяново. Время поездок по городу для них сократится на 20 минут, а нагрузка на "Щелковскую" сократится на четверть.

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