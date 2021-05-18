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Россиян предупредили о вреде некачественных солнцезащитных очков

15:59
  • вторник
  • 18 мая 2021

Не все солнцезащитные очки защищают от УФ-лучей

Некачественные солнцезащитные очки не только не сберегают глаза, но и вредят здоровью. Об этом рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

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"Линза очковая, которую мы носим в яркие солнечные дни, должна иметь покрытие, которое защищает от ультрафиолетовых лучей, и если это покрытие или некачественное, или отсутствует полностью, а линза при этом имеет темный цвет, в этом случае очки могут быть вредными, потому что темная линза уменьшает световой поток, который попадает внутрь глаза, под темной линзой зрачок расширяется, и если эта линза, не имеющая ультрафиолетовой защиты, находится перед глазом, то в этом излучении ультрафиолетовом есть та компонента, которая может вредно действовать на роговицу нашего глаза, на хрусталик, на сетчатку", - объяснила Шилова.

Она подчеркнула, что некачественные очки могут стать причиной ожогов, повреждения роговицы, дистрофических изменений сетчатки и даже раннего появления катаракты.

Также офтальмолог отметила, что хорошие солнцезащитные очки действительно помогают защитить глаза от яркого солнечного света и ультрафиолета. Стоит выбирать модели, линзы в которых имеют защитные фильтры. Шилова добавила, что маркировка UV400 на дужках гарантирует полноценную защиту глаз, передает "Звезда".

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