Сотни жителей эвакуируют в Тюменской области из-за лесных пожаров

Огонь подступил вплотную к жилым домам

Лесной пожар подступил вплотную к населенному пункту Богандинский в Тюменской области. В поселке более 200 домов, жителей десятка из них уже эвакуируют. Есть угроза перехода пламени на строения, сообщили в экстренных службах.

"Проводится эвакуация людей из десяти жилых домов населенного пункта Богандинский из-за угрозы перехода огня, который находится ориентировочно в 300 метрах", - приводит слова источника РИА Новости. Отмечается, что всего в поселке 225 жилых домов, где живут 327 человек - в том числе 68 детей.

В Тюменской области сохраняется аномально жаркая погода, температура на 10-12 градусов выше нормы, без осадков. Ситуация с лесными пожарами особенно неблагополучная – по данным на 17 мая, огнем охвачено 18 тысяч гектаров, несколько деревень уже пришлось эвакуировать. Площадь пожара возле поселка Богандинский составляет почти 175 гектаров. К тушению привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

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