ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотни жителей эвакуируют в Тюменской области из-за лесных пожаров

15:55
  • вторник
  • 18 мая 2021

Огонь подступил вплотную к жилым домам

Лесной пожар подступил вплотную к населенному пункту Богандинский в Тюменской области. В поселке более 200 домов, жителей десятка из них уже эвакуируют. Есть угроза перехода пламени на строения, сообщили в экстренных службах.

"Проводится эвакуация людей из десяти жилых домов населенного пункта Богандинский из-за угрозы перехода огня, который находится ориентировочно в 300 метрах", - приводит слова источника РИА Новости. Отмечается, что всего в поселке 225 жилых домов, где живут 327 человек - в том числе 68 детей.

В Тюменской области сохраняется аномально жаркая погода, температура на 10-12 градусов выше нормы, без осадков. Ситуация с лесными пожарами особенно неблагополучная – по данным на 17 мая, огнем охвачено  18 тысяч гектаров, несколько деревень уже пришлось эвакуировать. Площадь пожара возле поселка Богандинский составляет почти 175 гектаров. К тушению привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Лесной пожар в Тюменской области
Лесной пожар в Тюменской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.