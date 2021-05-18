Собянин: ВДНХ продолжает развиваться и открывать новые общественные пространства

ВДНХ продолжает развиваться

Мэр столицы Сергей Собянин во вторник открыл Музей транспорта Москвы и новую экспозицию павильона "Цветоводство" на ВДНХ.

Первая экспозиция в Музее транспорта посвящена историческому заводу АЗЛК "Москвич". "Через несколько месяцев здесь будут новые экспозиции, посвященные уже будущему транспорта", - отметил Собянин.

Экспозиция "Мечта Москвича" занимает четыре зала павильона № 26. Ее гости смогут увидеть 30 экспонатов транспортной коллекции, а также несколько сотен других артефактов из коллекций Музея транспорта Москвы.

Для павильона "Цветоводство" была подготовлена современная мультимедийная экспозиция. Посетители могут не только познакомиться с современными тенденциями озеленения, но и насладиться красотой и ароматом растений.

На ВДНХ продолжают появляться новые общественные пространства и музеи. Только в этом году откроют 15 объектов. "На ВДНХ создается целый кластер транспортных музеев: музей российских железных дорог, музей современного транспорта и спортивных машин, который строится рядом", - рассказал Собянин.

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