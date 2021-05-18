Ученый Мажуга призвал наладить в России производство стратегически важных препаратов

Сейчас российский бизнес ориентируется на зарубежные разработки

Производство необходимых лекарств должно быть максимально локализовано в России. Такое мнение выразил ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга. По его словам, сейчас лишь 20% стратегически важных препаратов производятся в нашей стране.

"Необходимо обеспечить на территории России полный цикл производства лекарств. Необходимо законодательно создать условия для бизнеса, чтобы он вкладывался в производство", - отметил Александр Мажуга.

По его словам, для развития сферы нужны собственные технологии. "Сейчас у нас будет новая программа – "Фарма-2030", я очень надеюсь, что в ней будет заложена большая часть финансирования на создание производств фармсубстанций на территории России", - рассказал Александр Мажуга.

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