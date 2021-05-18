ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученый Мажуга призвал наладить в России производство стратегически важных препаратов

16:32
  • вторник
  • 18 мая 2021

Сейчас российский бизнес ориентируется на зарубежные разработки

Производство необходимых лекарств должно быть максимально локализовано в России. Такое мнение выразил ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга. По его словам, сейчас лишь 20% стратегически важных препаратов производятся в нашей стране.

"Необходимо обеспечить на территории России полный цикл производства лекарств. Необходимо законодательно создать условия для бизнеса, чтобы он вкладывался в производство", - отметил Александр Мажуга.

По его словам, для развития сферы нужны собственные технологии. "Сейчас у нас будет новая программа – "Фарма-2030", я очень надеюсь, что в ней будет заложена большая часть финансирования на создание производств фармсубстанций на территории России", - рассказал Александр Мажуга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Производство лекарств
Производство лекарств
Ректор РХТУ Александр Мажуга
Ректор РХТУ Александр Мажуга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.