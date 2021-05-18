Собянин открыл на ВДНХ Музей транспорта Москвы и павильон "Цветоводство"

ВДНХ продолжает развиваться и открывать новые общественные пространства

В Москве на ВДНХ во вторник открылся первый павильон Музея транспорта, где разместилась экспозиция, посвященная автомобильной марке "Москвич" и заводу АЗЛК. Как сообщил на церемонии открытия Сергей Собянин, вскоре на всероссийской выставке будет создан целый кластер транспортных музеев. Появятся разделы, посвященные, в частности, российским железным дорогам, современным средствам передвижения, спортивным автомобилям. До конца года на ВДНХ будут завершены работы на 15 объектах, новых и восстановленных.

Легендарный автомобиль столичного завода "АЗЛК" - бесспорно, самая заветная "Мечта Москвича". Именно поэтому организаторы выставки и остановились на таком названии. Экспозиция открылась вместе с павильоном "Транспорт" на ВДНХ.

"Здесь, конечно, можно увидеть уникальные образцы техники, образцы автомобилестроения. И прошлого, и создавали уже в то время машины будущего. Но на этом выставка не заканчивается. Она, наоборот, только начинается. Через несколько месяцев здесь будет новая экспозиция, посвященная уже будущему транспорту", - отметил Собянин.

Прокатиться за рулём "Москвича" хотел каждый советский гражданин. Не даром машины этой марки стали символом многих советских фильмов. Через призму кино здесь представлены 6 моделей. Среди них "Москвич-408" из легендарной комедии Гайдая "Бриллиантовая рука".

У посетителей перед глазами - вся история "АЗЛК". Экспозиция начинается с самых первых моделей завода 40-х годов прошлого века. Эти уникальные экземпляры наглядно показывают, как "Москвич" преодолевал тяжелые послевоенные годы.

Один из самых интересных экспонатов выставки "Мечта Москвича" - модель, которую прозвали "Буратино", кузов полностью деревянный. Детали скреплены мебельными болтами. А крыша из искусственной кожи. Это обусловлено дефицитом металлопроката в послевоенные годы. Но такая модель была крайне непрактична. Через 2 года от дождевой воды и палящего солнца конструкция, к сожалению, разваливалась на ходу.

Увидеть подобный экспонат в натуральную величину - большая редкость. Многие сохранились в единственном экземпляре. Некоторые и вовсе эксклюзив. Например, знаменитые гоночные версии. "Москвич-412", участвующий в ралли 1979 года "Лондон-Мехико". Или отечественные болиды, на которых планировалось участвовать в гонках "Формулы-1". Отдельный зал посвящён концептуальным моделям будущего.

Прикоснуться к этой легенде с сегодняшнего дня может каждый посетитель ВДНХ. Выставка будет работать на протяжении года. "На этой выставке мы представляем порядка 30 уникальных транспортных средств. Из нашей коллекции, которые, слава Богу, нам досталась после музея АЗЛК. И 300 артефактов. Нам удалось собрать по крупицам утерянные архивы", - рассказала директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Для ВДНХ 2021-й станет годом открытий. Наряду с павильоном "Транспорт", закончилась реконструкция и павильона "Цветоводство". Организаторы подготовили для посетителей увлекательную мультимедийную экспозицию, посвященную столичной природе. Корме того, на территории ВДНХ в скором времени распахнут двери ещё 15 музеев. В ближайшее время завершится реставрация в павильонах "Коневодство" и "Геология".

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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