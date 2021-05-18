Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв продолжает расти

Мировое сообщество продолжает призывать участников конфликта объявить перемирие и сесть за стол переговоров

За время нынешнего обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли 213 палестинцев, в том числе 61 ребёнок. Почти 4 тысячи человек пострадали. Такие данные обнародовало во вторник Министерство здравоохранения Палестины. Продолжает расти число жертв и по другую сторону границы. Сегодня в результате обстрела израильского округа Эшколь погибли 2 человека и 7 получили ранения.

Массовые беспорядки вспыхивают по всему Израилю. Палестинцы, проживающие на территории страны, объявили забастовку. Вместо работы отправились на улицы. В попытках разогнать толпу израильская полиция и военные применяют огнестрельное оружие и светошумовые гранаты.

В Хевроне, как сообщают местные правоохранительные органы, палестинец с пистолетом и самодельной бомбой попытался напасть на израильских военных. Был застрелен.

Несмотря на такие инциденты, толпы протестующих после разгона и единичных задержаний собираются вновь. Среди палестинцев работают волонтеры, которые на месте оказывают пострадавшим первую медицинскую помощь. И призывы выходить на улицы звучат вновь и вновь.

Израильские военные опубликовали кадры уничтожения одного из подземных ходов, ведущего из Сектора Газа в сторону границы. По таким тоннелям, по мнению спецслужб, в Израиль проникают террористические группы. В Тель-Авиве заявляют, что наносят удары исключительно по военным объектам, которые, в свою очередь, командование ХАМАС размещает в жилых кварталах сектора Газа.

Министр обороны Израиля заявил, что у них на примете еще тысяча целей. ХАМАС, в свою очередь, также не прекращает обстрелы территории Израиля. Запуск ракет отлично виден с позиций израильской армии на границе с сектором. Только за минувшую ночь в результате таких ракетных ударов погибли два человека. Около десятка ранены. Командование ХАМАС заявило, что им удалось поразить объекты, находящиеся на территории двух израильских военных баз. Добиться перемирия в зоне конфликта пока не удаётся.

В Париже сегодня президент Франции встречал коллегу из Египта. Вместе с ним они провели онлайн переговоры с королем Иордании. Думали, как прекратить эту войну.

Какого-то чёткого плана, как преодолеть разногласия, ни у кого пока нет. Противоборствующие стороны периодически заявляют о желании заключить перемирие, но дальше разговоров дело не двигается. Израильские СМИ сегодня сообщили, что были открыты два КПП на границе с Сектором Газа, чтобы доставить в регион гуманитарную помощь. Однако пропускные пункты были якобы обстреляны с позиций ХАМАС и поэтому вновь закрыты.

Египет направил в Сектор Газа более 60 тонн продуктов и медикаментов. Президент страны заявил о готовности оказать помощь в восстановлении разрушенных объектов на полмиллиарда долларов. По мере того, как боевые действия в зоне конфликта затягиваются, в Газе заканчиваются медикаменты, топливо и питьевая вода.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram