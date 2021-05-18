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Минсельхоз отказался продлевать ценовые соглашения по маслу и сахару

16:48
  • вторник
  • 18 мая 2021

Сроки договоренностей истекают 1 июня и 1 октября

Субсидии производителям сахара и растительного масла сохранятся. Однако ценовые соглашения по этим продуктам после окончания срока их действия продлевать не планируется, сообщает Минсельхоз России.
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"Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены", - приводит пресс-служба ведомства слова главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

В сообщении при этом подчеркивается, что ведомство рассчитывает на понимание участников рынка и контроль со стороны региональных органов управления АПК. Резких скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых сахар и подсолнечное масло, необходимо избежать.

Цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между Минсельхозом, Минпромторгом, поставщиками и ритейлерами, подписанными в середине декабря 2020 года. В соответствии с ними, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр. Розничная - 46 и 110 рублей соответственно. Правительство продлило сроки действия соглашения по сахару до 1 июня, по подсолнечному маслу - до 1 октября 2021 года, передает ТАСС.

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