Минсельхоз отказался продлевать ценовые соглашения по маслу и сахару

Сроки договоренностей истекают 1 июня и 1 октября

Субсидии производителям сахара и растительного масла сохранятся. Однако ценовые соглашения по этим продуктам после окончания срока их действия продлевать не планируется, сообщает Минсельхоз России.

"Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены", - приводит пресс-служба ведомства слова главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

В сообщении при этом подчеркивается, что ведомство рассчитывает на понимание участников рынка и контроль со стороны региональных органов управления АПК. Резких скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых сахар и подсолнечное масло, необходимо избежать.

Цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между Минсельхозом, Минпромторгом, поставщиками и ритейлерами, подписанными в середине декабря 2020 года. В соответствии с ними, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр. Розничная - 46 и 110 рублей соответственно. Правительство продлило сроки действия соглашения по сахару до 1 июня, по подсолнечному маслу - до 1 октября 2021 года, передает ТАСС.

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