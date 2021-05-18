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Бесплатные обеспечение лекарствами детей с СМА спасет сотни жизней - доктор Румянцев

17:10
  • вторник
  • 18 мая 2021

Эффективная работа руководства фонда "Круг добра" позволила решить вопрос

Страдающие от спинальной мышечной атрофии (СМА) дети получат лекарства уже до конца текущего года за счет фонда "Круг добра". Это поможет сохранить сотни жизней, рассказал академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев.

"Ведущие врачи и ученые составили подробный список болезней для бесплатного обеспечения дорогостоящими лекарствами, который был оперативно согласован", - рассказал Александр Румянцев.

Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" появился в январе 2021 года по указу президента России. По словам Румянцева, этот фонд - настоящая "скорая помощь" для тяжелобольных детей.

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Александр Румянцев
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