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Украина решила запретить импорт российской электроэнергии

17:21
  • вторник
  • 18 мая 2021

Закупки в Белоруссии также окажутся под запретом

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии на Украину следует прекратить. Такие закупки – угроза стратегической безопасности Незалежной, уверен глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.
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 "Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности", — приводятся слова министра в сообщении ведомства.

При составлении перечня украинских санкций в отношении России электроэнергия не попала в список товаров и услуг, ввоз которых на Украину запрещался. Ограничения были введены позже - после того, как правительство запретило импорт электричества из стран, не состоящих в Энергосообществе (международной организации, объединяющей страны Евросоюза и некоторые не входящие в него европейские государства), .

Ранее Киев уже прекращал закупки электричества у России. Однако с января 2021 года эти ограничения были отменены. Украинские трейдеры получили возможность закупать электроэнергию у российских и белорусских поставщиков.

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