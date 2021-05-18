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Российские авиакомпании отменяют рейсы в Турцию

17:53
  • вторник
  • 18 мая 2021

Заявляют о неопределенности по поводу снятия ограничений на полеты

До конца летнего сезона отменены все рейсы в Турцию авиакомпании S7. Как отметили в пресс-службе перевозчика, причина решения - неопределенность по поводу снятия ограничений на полеты из России в эту страну.
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Москва с 15 апреля ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса. Ограничение действует до 1 июня, количество рейсов сокращено до двух в неделю. Накануне в СМИ появились сообщения о продлении запрета на полеты до 30 июня, однако позже в оперштабе эту информацию опровергли.

"S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года, поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность. Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено", - заявили в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" 17 мая принял такое же решение. Авиакомпания убрала из продажи почти все билеты в Турцию в июне. Остались только разрешенные оперштабом два рейса в неделю, передает ТАСС.

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