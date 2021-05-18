Регулярные авиарейсы из Белграда в Ростов-на-Дону стартуют 4 июня

Перевозчик - авиакомпания Air Serbia

Рейсы из Белграда в международный аэропорт "Платов" Ростова-на-Дону с 4 июня начнет выполнять авиакомпания Air Serbia. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Россиянам напомнили, что для них на территории Сербии действует безвизовый режим, туристы могут находиться в стране на протяжении 30 дней. Для въезда необходимы результаты ПЦР-теста на коронавирус - на английском языке, в бумажном формате и с печатью. Тест должен быть сделан максимум за 48 часов до прилета.

Вылет из Белграда по воскресеньям запланирован на 20:30, прибытие в "Платов" - в 00:30 понедельника. Обратно самолет отправится в 02:45 ночи понедельника, прибытие в Белград - в 05:00 утра. В пятницу рейс вылетит из Белграда в 13:40, прибудет в Ростов-на-Дону в 17:40. Обратно самолет вылетит в 20:15, передает "Интерфакс".

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