По всему миру проходит Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения

Она завершится 23 мая

По инициативе Организации Объединенных Наций до 23 мая проводится Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения. Основная тема мероприятия - снижение скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Мероприятия в рамках недели в странах - участниках ООН пройдут под единой концепцией "Дороги для жизни", направленной на привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения и принятие мер по повышению их безопасности.

В России в поддержку основной идеи недели пройдут мероприятия под девизом "Снижаем скорость - сохраняем жизнь". Внимание аудитории будет акцентировано на прямой взаимосвязи между снижением скоростного режима и сокращением летальности в результате ДТП.

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