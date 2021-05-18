ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По всему миру проходит Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения

18:44
  • вторник
  • 18 мая 2021

Она завершится 23 мая

По инициативе Организации Объединенных Наций до 23 мая проводится Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения. Основная тема мероприятия - снижение скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Мероприятия в рамках недели в странах - участниках ООН пройдут под единой концепцией "Дороги для жизни", направленной на привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения и принятие мер по повышению их безопасности.

В России в поддержку основной идеи недели пройдут мероприятия под девизом "Снижаем скорость - сохраняем жизнь". Внимание аудитории будет акцентировано на прямой взаимосвязи между снижением скоростного режима и сокращением летальности в результате ДТП.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Сотрудник ДПС проверяет документы у водителя
Сотрудник ДПС проверяет документы у водителя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.