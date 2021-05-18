"Пылевой армагеддон" прошел по российскому региону (видео)

Стихия повалила деревья и сорвала провода

Поваленные деревья и сорванные провода оставил после себя пронесшийся в районе Бийска в Алтайском крае "пылевой армагеддон". Очевидцы запечатлели вихрь на видео на трассе Бийск — Барнаул.

Автомобилям приходилось съезжать в дороги, чтобы не потерять ориентацию – в воздухе посреди трассы витали огромные клубы пыли. В Бийске стихия повредила трамвайные провода.

Последний раз пылевую бурю наблюдали в регионах России в сентябре 2020 года. Тогда песчаное облако накрыло трассу в Ставропольском крае.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram