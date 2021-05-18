ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Пылевой армагеддон" прошел по российскому региону (видео)

18:56
  • вторник
  • 18 мая 2021

Стихия повалила деревья и сорвала провода

Поваленные деревья и сорванные провода оставил после себя пронесшийся в районе Бийска в Алтайском крае "пылевой армагеддон". Очевидцы запечатлели вихрь на видео на трассе Бийск — Барнаул.
Шторм сорвал крыши домов в Астраханской области

Автомобилям приходилось съезжать в дороги, чтобы не потерять ориентацию – в воздухе посреди трассы витали огромные клубы пыли. В Бийске стихия повредила трамвайные провода.

Последний раз пылевую бурю наблюдали в регионах России в сентябре 2020 года. Тогда песчаное облако накрыло трассу в Ставропольском крае.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Песчатная буря
Песчатная буря
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.