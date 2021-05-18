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SWIFT опровергла сообщения о планах отключения России

19:25
  • вторник
  • 18 мая 2021

ЦБ поддерживает прямой контакт с платежной системой

Рисков отключения России от международной платежной системы нет. SWIFT подтвердила Центробанку, что продолжит работу в стране в штатном режиме - заявила, выступая в Госдуме, первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
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"Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких- либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим", - сказала Скоробогатова.

Отключение России от международной платежной системы SWIFT рассматривалось Западом как один из вариантов санкций. В Москве заявили, что готовы к любому развитию событий, и уже подготовили альтернативные платформы, передает ТАСС.

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