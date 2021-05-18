ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как защититься от клещей

22:27
  • вторник
  • 18 мая 2021

От укуса этого паразита никто не застрахован даже в крупных российских городах

В российских регионах начался пик активности клещей. По стране общее число пострадавших от укусов этих паразитов уже превысило 10 тысяч человек. В большинстве случаев встречи с насекомыми, которые являются переносчиками опасных болезней, происходят на природе, но и жителям больших городов не стоит забывать об осторожности.

Новость о том, что в лесах Подмосковья появились редкие для этих мест сморчки, заставила любителей "тихой охоты" отправится на весенний промысел. Однако многие из них вернулись домой не только с грибами в лукошке, но и с паразитами на теле.

Полсотни укушенных в Подмосковье. Столько же в Ивановской области. Больше 200 случаев в Тверской. 600 в Ленинградской. Полторы тысячи в Иркутской. Ну а в Свердловской области сначала сезона за помощью к медикам обратилось свыше 12 тысяч человек. И эти цифры по стране растут ежедневно.

Отправляясь в лес или лесопарковую зону, необходимо соблюдать определенные правила. Использовать репелленты от клещей. Без особой надобности не залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника. Не срывать веток. Одежда должна быть максимально закрытой. И лучше светлой, так легче увидеть на себе насекомое. Обязательно наличие головного убора. А если у вас длинные волосы, их лучше спрятать.

Свою жертву заразный кровосос чует за 10-15 метров. Его укус безболезнен за счёт специальных ферментов, которые содержит слюна клещей. Вместе с ней зараженные особи могут передать в кровь человека или животного массу опасных инфекций, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. 

Конечно, заразны не все клещи. Однако лучше не рисковать. И если вы обнаружили у себя на теле этого кровососа, необходимо его вынуть, посадить в банку и отнести в ближайшую лабораторию для проверки. Ту же процедуру, рекомендуют ветеринары, нужно проделать и в случае обнаружения клеща на домашнем животном.

"В принципе, все эти заболевания проявляются одинаково. Животное угнетенное.  Оно плохо кушает", - говорит ветеринарный врач Мария Сапарова.

С каждым годом эта проблема только усугубляется. Раньше их можно было встретить лишь за городом. Теперь никто не застрахован от укуса этого паразита даже в крупных российских мегаполисах. В городах, конечно, проводится санитарная обработка. Однако без комплексной государственной программы по борьбе с данными паразитами, подчеркивают специалисты, победить их вряд ли получится.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Профилактика распространения клещей
Профилактика распространения клещей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.