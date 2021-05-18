Цена на нефть марки Brent превысила $70 за баррель

Инвесторы ожидают повышение спроса на топливо

Во вторник цена нефти марки Brent преодолела отметку в 70 долларов за баррель. Такие показатели фиксируют впервые с середины марта. Растет и стоимость российской Urals - на торгах она превышала 69 долларов, сообщает "ТВ Центр".

Аналитики связывают тенденцию с оптимизмом инвесторов. Они ожидают повышение спроса на топливо в США, Европе и ряде регионов Азии, в первую очередь в Китае, в связи с ускорением массовой вакцинации от коронавируса в крупных странах и повышением мобильности населения.

Влияет и периодически возникающий дефицит топлива - как было на прошлой неделе в Соединенных Штатах из-за остановки нефтепровода Colonial Pipeline. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что в последнем квартале года цены на углеводороды всё же снизятся до 65-67 долларов за баррель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram