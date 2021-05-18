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Цена на нефть марки Brent превысила $70 за баррель

22:28
  • вторник
  • 18 мая 2021

Инвесторы ожидают повышение спроса на топливо

Во вторник цена нефти марки Brent преодолела отметку в 70 долларов за баррель. Такие показатели фиксируют впервые с середины марта. Растет и стоимость российской Urals - на торгах она превышала 69 долларов, сообщает "ТВ Центр".
Эксперты предрекли рост цены на нефть до 74 долларов

Аналитики связывают тенденцию с оптимизмом инвесторов. Они ожидают повышение спроса на топливо в США, Европе и ряде регионов Азии, в первую очередь в Китае, в связи с ускорением массовой вакцинации от коронавируса в крупных странах и повышением мобильности населения.

Влияет и периодически возникающий дефицит топлива - как было на прошлой неделе в Соединенных Штатах из-за остановки нефтепровода Colonial Pipeline. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что в последнем квартале года цены на углеводороды всё же снизятся до 65-67 долларов за баррель. 

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