В России дан старт международной премии "Мы вместе"

Суммы грантов - до двух с половиной миллионов рублей

Во вторник в Москве стартовал приём заявок на международную премию в сфере волонтерской деятельности "Мы вместе". Изначально так называлась общероссийская акция взаимопомощи, которая стартовала в марте прошлого года с приходом пандемии. Благодаря добровольцам и общественным организациям помощь получили шесть с половиной миллионов человек. Претендовать на гранты от "Мы вместе" размером до двух с половиной миллионов рублей могут люди из России и других стран. Главное, чтобы их помощь была эффективной.

Эта аллея из лиственниц, елей, дубов и кленов будет посвящена всем тем, кто принимал участие в борьбе с коронавирусом. Высаживая ее, волонтеры вспоминают, как зарождалась всероссийская акция "Мы вместе". Чуть больше года назад пандемия объединила самых разных людей по всей стране: от школьников до бизнесменов. Одни приносили продукты находящимся на самоизоляции пенсионерам, другие обеспечивали врачей горячими обедами, а кто-то подвозил их после утомительных смен домой.

"Я прекрасно это помню, ночи, как мы сидели, думали, как мы можем помочь, где мы можем помочь, где взять ресурсы, как все это организовать. А сейчас это вылилось в огромную семью, не побоюсь этого слова. Со всей России ребята, люди объединились, потому что была великая цель - помочь друг другу", - рассказала координатор направления санитарно-профилактического просвещения населения московского отделения волонтеров-медиков Анастасия Брайловская.

Год спустя "Мы вместе" - это уже не только про тех, кто добровольно помогал противостоять КОВИД-19. Это еще и про тех, кто, бросив все дела, спешит искать пропавших людей, принимает участие в жизни инвалидов, детей-сирот или животных из приютов. А идея выделения грантов и учреждения специальной премии "Мы вместе" была одобрена главой государства. Для того, чтобы поддержать социальные инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни. В этом плане премия содействует достижению национальных целей развития.

"По итогам прошлого года Россия имеет моральное право объявить премию "Мы вместе", в которой победителями могут стать не только россияне, но и любые люди в мире, которые своим примером показали, что в сложной ситуации они готовы свои силы, свое сердце, свою душу отдавать для помощи другим", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Общероссийская премия постепенно переросла в международную, ведь по некоторым направлениям наши волонтеры работают бок о бок с коллегами из других стран. И сегодня был дан официальный старт этому новому сегменту.

"Было много разных начинаний в разных странах, тоже работали студенты, тоже работали старшие школьники с пожилыми, которые находились в локдауне, но нигде это не обрело такой широты и такой значимости, как в нашей стране. Поэтому мы действительно заслуженно на это претендуем и уже теперь реализуем", - отметила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Общий фонд премии "Мы вместе" - 90 миллионов рублей. Их распределят между 72 призерами. Суммы грантов - до двух с половиной миллионов. Номинации - самые разные, как и участники - от компаний подростков до организаций.

"Мы оцениваем не работу человека, мы оцениваем проект. Например, критерии -это насколько актуально то, что делает та или иная организация, какой у него эффект социальный, скольким людям они помогли или сколько спасли животных, сколько рек они очистили или в скольких больницах разгрузили новое оборудование", - рассказал соорганизатор проекта "Мы вместе" Артем Метелев.

Гранты для лауреатов - это не вознаграждение за добровольный волонтерский труд. Деньги должны будут пойти исключительно на реализацию и расширение заявленных на премию проектов. Награждение состоится 5 декабря.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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