Глава СВР обвинил Лондон в открытой конфронтации с Москвой

Пора отказаться от бездоказательных обвинений

Великобритания избрала путь открытой конфронтации с Россией. В Москве не находят объяснение такой недальновидной политике Лондона, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Вместо того чтоб развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально. Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политики", - заявил Нарышкин в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

Для сближения позиций Москвы и Лондона необходимо уйти от взаимных бездоказательных обвинений, считает глава СВР. По словам Нарышкина, взаимодействие двух стран в интересах укрепления стабильности и международной безопасности просто необходимо.

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