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Киев подсчитал убытки от запуска российского "Северного потока-2"

20:37
  • вторник
  • 18 мая 2021

Ежегодные потери оцениваются в 5-6 миллиардов долларов

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" нанесет ощутимый удар по украинской экономике. По подсчетам главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, убытки составят 5-6 миллиардов долларов в год.
Киев подготовился к запуску газопровода "Северный поток-2"

"Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока-2" в 5-6 миллиардов долларов в год", - заявил Макогон. Глава компании уточнил в интервью для консалтинговой компании Exploration&Production Consulting, что только из-за прекращения Россией транзита газа Киев потеряет 1,5 миллиарда долларов.

Это, в свою очередь, приведет к подорожанию газа на Украине, поскольку его транспортировка из ЕС будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр. А из-за этого экономика потеряет еще 2-3 миллиарда долларов: ведь если подорожает газ, то подорожает весь украинский экспорт, передает РИА Новости. Кроме того, голубое топливо подорожает и для населения - соответственно, по словам Макогона, нужно будет больше субсидий.

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