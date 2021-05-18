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Волонтеры привлекли внимание к дефициту бассейнов в Южном округе

21:03
  • вторник
  • 18 мая 2021

Они провели акцию "Где нам плавать?"

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев считает важным создать на территории Южного округа развитую спортивную инфраструктуру. Там не хватает по меньшей мере десяти бассейнов.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, волонтеры провели акцию "Где нам плавать?" около знаковых для районов ЮАО водных объектов.

Нифантьев призвал уже в текущем году начать строительство бассейнов в рамках своей инициативы "100 новых городских бассейнов в Москве за 5 лет". "Их появление позволит внедрить принцип шаговой доступности и сделает плавание доступным для значительной части жителей", – отметил член Общественной палаты России.

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