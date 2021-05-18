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Журналист Баженов призвал москвичей пройти тест на антитела к COVID-19

20:46
  • вторник
  • 18 мая 2021

Вирус пока не побежден

Известный телеведущий Тимофей Баженов рассказал, что решил подстраховаться и сдал тест на антитела к COVID-19.

"Работа тележурналиста связана с разъездами, и для меня важно оставаться в форме. Чтобы лишний раз не беспокоиться о состоянии здоровья, призываю москвичей также сделать тест на антитела", – сказал он.

По словам журналиста, коронавирус пока не побежден, при этом тысячи людей переносят инфекцию бессимптомно. "Поэтому антитела к коронавирусу могут обнаружить даже у человека, который чувствует себя здоровым и убежден, что не болел COVID-19", - отметил Тимофей Баженов, добавив, что тест также выявит, на какой стадии находится развитие болезни.

Тележурналист призвал москвичей привиться от коронавируса. "К настоящему времени в нашем городе полностью привились от COVID-19 меньше миллиона жителей. Для создания коллективного иммунитета нужно в семь раз больше вакцинированных", - сказал он.

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