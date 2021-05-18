Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 163,3 миллиона

За сутки зафиксировано более полумиллиона зараженных

Число выявленных случаев коронавируса в мире за минувшие сутки увеличилось более чем на полмиллиона. Зафиксировано более 11 тысяч смертей пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

По данным, полученным ВОЗ по состоянию на вечер 18 мая, число заразившихся увеличилось за сутки на 515 104, летальных исходов - на 11 014. Общее количество случаев коронавируса в мире достигло 163 312 429, скончались за время пандемии 3 386 825 пациентов.

Больше всего инфицированых зарегистрировано в США - 32 623 220. В Индии зафиксировано 25 228 996 заболевших. На третьем месте – Бразилия, где заразились коронавирусом 15 627 475 человек.

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