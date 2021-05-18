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Вашингтон решил отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG

21:43
  • вторник
  • 18 мая 2021

Ограничения в отношении участников строительства продолжат действовать

Вашингтон решил отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG. Как сообщает портал Axios со ссылкой на источник, решение принято администрацией президента США Джо Байдена, исходя из национальных интересов.
Власти Германии заступились за "Северный поток-2"

Эксперты портала поясняют, что Байден учитывает заинтересованность Германии в этом проекте и не хочет окончательно испортить отношения с Берлином. В то же время, госдепартамент уже подготовил список организаций, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Этот перечень компаний, против которых необходимо применить санкции, будет направлен в конгресс в ближайшее время.

По данным портала, госдеп признает, что Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор Маттиас Варниг "участвуют в деятельности, против которой нужно ввести санкции". Однако, учитывая национальные интересы, от их применения откажутся. Тем не менее, по данным источников в Белом доме, власти США по-прежнему намерены не допустить ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию.

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