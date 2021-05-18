Центральный детский магазин могут закрыть на 90 суток из-за "Майора Грома"

Окончательное решение за судом

Опечатанный за нарушение мер профилактики коронавируса Центральный детский магазин в Москве могут закрыть на три месяца. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

"В принципе он может быть закрыт до 90 суток. Это уже на усмотрение суда", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в СМИ и соцсетях появились фотографии из ЦДМ, сделанные в воскресенье. В магазине в полдень началась автограф-сессия с актерами фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". На снимках запечатлено большое количество пришедших на мероприятие. Позже выяснилось, что были нарушены правила профилактики коронавирусной инфекции. Это и недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха в местах общего пользования, недостаток дезинфицирующих средств. В итоге магазин был опечатан.

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