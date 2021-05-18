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Центральный детский магазин могут закрыть на 90 суток из-за "Майора Грома"

22:05
  • вторник
  • 18 мая 2021

Окончательное решение за судом

Опечатанный за нарушение мер профилактики коронавируса Центральный детский магазин в Москве могут закрыть на три месяца. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.
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"В принципе он может быть закрыт до 90 суток. Это уже на усмотрение суда", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в СМИ и соцсетях появились фотографии из ЦДМ, сделанные в воскресенье. В магазине в полдень началась автограф-сессия с актерами фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". На снимках запечатлено большое количество пришедших на мероприятие. Позже выяснилось, что были нарушены правила профилактики коронавирусной инфекции. Это и недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха в местах общего пользования, недостаток дезинфицирующих средств. В итоге магазин был опечатан.

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Центральный детский магазин в Москве, опечатанный за нарушение противоэпидемических мер
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