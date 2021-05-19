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Манижа прошла в финал "Евровидения"

07:48
  • среда
  • 19 мая 2021

Решающий раунд - в субботу

Поздно вечером во вторник состоялся первый полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение". Представители 16 стран боролись за выход в заключительный этап.
"Санаторий, а не "Евровидение": Манижа рассказала о подготовке к выступлению

Участница от России Манижа выступала под третьим номером и смогла пробиться в финал. Определялся результат по итогам голосования жюри и телезрителей стран-участниц.

"Есть только один план. В музыке, на "Евровидении", где угодно - быть собой. И сегодня я была собой… Мы были очень рады быть на этой сцене", - отметила после выступления сама Манижа (цитату приводит РИА "Новости").

Она при этом добавила, что в субботу будет "немного более сумасшедшей".

Также в финале по итогам первого раунда стадии ½ оказались Украина, Норвегия, Швеция, Литва, Израиль, Азербайджан, Мальта, Кипр и Бельгия.

Евровидение-2021 проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В финале выступят исполнители из 26 государств.

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