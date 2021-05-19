Названо число невыездных из-за долгов россиян

Статистику приводит Федеральная служба судебных приставов

Как написала в среду со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов газета "Известия", всего в России сейчас почти 20 миллионов должников. Точное число - 18,9 миллиона.

"На 1 апреля 2021 года в России 7 миллионов человек накопили долги и стали невыездными", - уточняется при этом в материале.

Там также сказано, что, если сравнивать в аналогичным периодом 2020 года, должников стало на 2 миллиона больше.

Вместе с тем в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщили, что в период с с июля по ноябрь прошлого года количество невыездных граждан резко увеличилось.

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