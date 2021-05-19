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Названо число невыездных из-за долгов россиян

08:15
  • среда
  • 19 мая 2021

Статистику приводит Федеральная служба судебных приставов

Как написала в среду со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов газета "Известия", всего в России сейчас почти 20 миллионов должников. Точное число - 18,9 миллиона.
Опрос показал, сколько россиян не дают коллегам в долг "до получки"

"На 1 апреля 2021 года в России 7 миллионов человек накопили долги и стали невыездными", - уточняется при этом в материале.

Там также сказано, что, если сравнивать в аналогичным периодом 2020 года, должников стало на 2 миллиона больше.

Вместе с тем в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщили, что в период с с июля по ноябрь прошлого года количество невыездных граждан резко увеличилось.

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