Эксперт напомнил о негативных последствиях внедрения "зеленой" экономики

Один из вопросов - это утилизация солнечных батарей

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили рекомендацию Международного энергетического агентства перестать инвестировать в нефтегазовые проекты. Насколько отвечают реалиям наших дней призывы сторонников "зеленой" экономики? Просчитывают ли специалисты возможные негативные последствия внедрения альтернативных источников энергии? В какой мере на экологические дискуссии влияют интересы поставщиков и потребителей топлива?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Все истории про новую "зеленую" энергетику" никакого отношения к борьбе за климат, природу и комфортное существование не имеют. Это борьба исключительно за денежные знаки. Это проект Европейского Союза… Если мы посмотрим на экологические свойства "зеленой" энергетики, то там масса вопросов просто загоняется под ковер. Например, что будет с утилизацией солнечных батарей?" - сказал эксперт.

Полный комментарий Симонова смотрите в видео.

Ранее Международное энергетическое агентство - оно объединяет около 30 развитых стран, в основном импортирующих топливо - призвало инвесторов отказаться от финансирования новых проектов в нефтегазовой и угольной отраслях, чтобы сократить выбросы углекислого газа в атмосферу в перспективе до нуля к 2050 году.

Опубликованный агентством план действий предусматривает ряд шагов по многократному сокращению потребления ископаемых видов топлива. К 2035 году предлагается полностью прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Рекомендуется поощрять капиталовложения в чистые и возобновляемые источники энергии. Независимые эксперты, впрочем, полагают, что при нынешнем уровне развития технологий говорить о масштабном отказе от традиционных видов топлива преждевременно. Спрос на нефть и газ сейчас растёт. Повышаются и биржевые котировки. Цена нефти марки Brent накануне достигала 70 долларов за баррель. Это самый высокий показатель с середины марта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram